​В Армении застрелен 31-летний мужчина

В Араратской области произошло убийство.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в отделение полиции из медцентра "Астхик" поступил звонок о том, что к ним доставлен гражданин с огнестрельным ранением. Полицейским удалось выяснить, что упомянутый человек, так и не придя в сознание, скончался в больнице. Речь идет о 31-летнем жителе села Геханист Самвеле Карапетяне.

Полиция по горячим следам выяснила, что в Карапетяна из охотничьего ружья выстрелил 34-летний односельчанин Арсен Амбарцумян.