​В Армении зарегистрировано 113 новых случаев заражения COVID-19

В Армении по положению на 3 мая зарегистрировано 113 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

Напомним, что согласно представленным накануне данным, было зарегистрировано 2 273 случая.

Общее число проведенных тестов составляет 24 177, за последний день – 922. Фактически лечение проходят 1 312 человек.

По последним данным, выздоровели 1 035 человек (25 человек за последний день), 35 пациентов умерли.