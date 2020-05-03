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В Армении зарегистрировано 113 новых случаев заражения COVID-19

​В Армении зарегистрировано 113 новых случаев заражения COVID-19

В Армении по положению на 3 мая зарегистрировано 113 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

Напомним, что согласно представленным накануне данным, было зарегистрировано 2 273 случая.

Общее число проведенных тестов составляет 24 177, за последний день – 922. Фактически лечение проходят 1 312 человек.

По последним данным, выздоровели 1 035 человек (25 человек за последний день), 35 пациентов умерли.

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