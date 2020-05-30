​В Армении зафиксировано почти 9 тыс. случаев коронавируса

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 251 и достигло 8 927, еще семь человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте минздрава.

"В Армении подтверждены 8 927 случаев коронавируса. Излечились 3 317 пациентов. Скончались 127 человек", - уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 5 435 пациентов, проведен 57 081 тест, отметили в министерстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.