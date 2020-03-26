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В Армении зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса

В Армении зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса

Пожилой мужчина, у которого был зафиксирован новый тип коронавируса, скончался в четверг в ереванской больнице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили из пресс-службы министерства здравоохранения страны.

"В больнице "Норк" зафиксирован случай смерти. У 72-летнего пациента был коронавирус, а также двустороннее воспаление легких, полиорганическая недостаточность, гипертония и нарушение ритма сердца. К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний жизнь пациента спасти не удалось", - отмечается в сообщении ведомства.

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