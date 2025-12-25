В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков
- 25 декабря, 2025
- 14:27
В Следственном комитете Армении сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении пятерых криминальных авторитетов.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия были арестованы лица, имеющие "высший статус в криминальной иерархии" - Р.П. (известный как "Афо"), П.Г. ("Масивци Жиро"), Г.Х. ("Арташатци Кикос") и еще двое участников группировки - А.Х. и В.Б. Они являются членами ОПГ, связанной с торговлей людьми, посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков.
