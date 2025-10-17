В Армении задержан ректор, проректор и несколько сотрудников Педагогического университета
В регионе
- 17 октября, 2025
- 16:33
В Армении задержаны ректор, проректор и несколько сотрудников Педагогического университета им. Х. Абовяна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.
Они обвиняются в создании и управлении преступной группировкой в вузе, растрате средств в особо крупных размерах, а также во взяточничестве.
Последние новости
16:57
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
16:46
Президент Узбекистана проведет переговоры с руководством ЕСВ регионе
16:45
Азербайджан вводит ограничения на ввоз крупного и мелкого рогатого скота из ГрузииСоциальная защита
16:33
В Армении задержан ректор, проректор и несколько сотрудников Педагогического университетаВ регионе
16:32
AПБА вводит временные ограничения на животноводческих рынках страныЗдоровье
16:30
Кыргызстан и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:23
Ильхам Мирзалиев: Системы комби представляют риски для безопасности и здоровьяЭнергетика
16:21
Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с КитаемДругие страны
16:16