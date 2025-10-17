В Армении задержан ректор, проректор и несколько сотрудников Педагогического университета

В Армении задержаны ректор, проректор и несколько сотрудников Педагогического университета им. Х. Абовяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

Они обвиняются в создании и управлении преступной группировкой в вузе, растрате средств в особо крупных размерах, а также во взяточничестве.