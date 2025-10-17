İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Ermənistanda rektor, prorektor və bir neçə əməkdaş saxlanılıb

    Region
    • 17 oktyabr, 2025
    • 16:49
    Ermənistanda rektor, prorektor və bir neçə əməkdaş saxlanılıb

    Ermənistanda X.Abovyan adına Pedaqoji Universitetin rektoru, prorektoru və bir neçə əməkdaşı saxlanılıb.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi məlumat yayıb.

    Onlar universitetdə cinayətkar qruplaşma yaratmaqda və ona rəhbərlik etməkdə, xüsusilə külli miqdarda vəsaiti büdcədən yayındırmaqda, həmçinin rüşvətxorluqda ittiham olunurlar.

    Ermənistan Universitet rüşvətxorluq
    В Армении задержан ректор, проректор и несколько сотрудников Педагогического университета

