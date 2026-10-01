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    В Армении задержан мужчина за попытку ввоза наркотиков весом свыше 14 кг

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 10:38
    В Армении задержан мужчина за попытку ввоза наркотиков весом свыше 14 кг

    В Армении задержан человек за попытку незаконного ввоза в страну наркотиков в особо крупном размере - 14,2 кг.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на СК Армении.

    Сообщается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Службы нацбезопасности и МВД страны в салоне грузовика была обнаружена марихуана весом 14,2 кг.

    Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

    Наркотические вещества Армения
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