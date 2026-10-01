В Армении задержан мужчина за попытку ввоза наркотиков весом свыше 14 кг

В Армении задержан человек за попытку незаконного ввоза в страну наркотиков в особо крупном размере - 14,2 кг.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на СК Армении.

Сообщается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Службы нацбезопасности и МВД страны в салоне грузовика была обнаружена марихуана весом 14,2 кг.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.