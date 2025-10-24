В Армении задержали лжеполицейских за похищение иностранцев

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 11:04
    В Армении задержаны два человека, которые похитили иностранцев и заставили их выплатить криптовалюту на сумму 14 млн драмов ($35 тыс.).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

    Преступники, представившись полицейскими, вошли в квартиру иностранцев. Затем заявили, что там нашли наркотики. Под предлогом привода в полицию их увезли на трассу Ереван-Севан. Угрожая публикацией компромата, злоумышленники вынудили одного из мужчин перевести им криптовалюту на сумму 14 млн драмов ($35 тыс.).

    По факту вымогательства, похищения людей и нарушения неприкосновенности собственности возбуждено уголовное дело. В их отношении применены домашний арест, подписка о невыезде и залог. Дело направлено прокурору.

