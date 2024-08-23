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В Армении задержали иностранных граждан, открывших "фабрику" марихуаны

В Армении задержали иностранных граждан, открывших "фабрику" марихуаны Правоохранительные органы Армении обнаружили производственный комплекс конопли и марихуаны, который содержали в арендованном частном доме.
В регионе
23 августа 2024 г. 20:12
В Армении задержали иностранных граждан, открывших фабрику марихуаны

Правоохранительные органы Армении обнаружили производственный комплекс конопли и марихуаны, который содержали в арендованном частном доме.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Следственный комитет страны.

Комплекс содержала преступная группировка во главе с 38-летним гражданином РФ вместе с сообщниками: гражданином Кореи, а также гражданками Армении.

При обыске в указанном частном доме было обнаружено чуть больше 200 кустов конопли, 3 кг 30 гр. высушенной конопли и 59,09 гр. марихуаны, а также "производственная техника": ультрафиолетовые лампы, приборы по регулированию влажности воздуха и т. д.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda marixuana “fabriki” açan xarici vətəndaşlar saxlanılıb

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