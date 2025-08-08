В Армении задержали экс-главу Комитета госдоходов

В Армении правоохранители задержали бывшего председателя Комитета госдоходов Вардана Арутюняна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.
Его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, антиконкурентной деятельности и отмывании денег.
В настоящее время Антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об аресте Арутюняна.
Он возглавлял налоговое ведомство в 2016-2018 годах, до этого был генеральным директором "Газпром Армения".
