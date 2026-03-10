Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 10 марта, 2026
    • 13:02
    В Армении приняли решение о задержании брата экс-президента Саргсяна

    Антикоррупционный суд Армении принял решение о задержании брата третьего президента страны Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного суда Армине Новрузян.

    По ее словам, задержание было произведено на основании ходатайства следственного органа о его задержании. Судья Саргис Петросян удовлетворил ходатайство.

    Александр Саргсян обвиняется в совершении особо крупных хищений.

    Ermənistanda eks-prezident Sarqsyanın qardaşının həbs edilməsi barədə qərar qəbul edilib
