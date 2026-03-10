В Армении приняли решение о задержании брата экс-президента Саргсяна

Антикоррупционный суд Армении принял решение о задержании брата третьего президента страны Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного суда Армине Новрузян.

По ее словам, задержание было произведено на основании ходатайства следственного органа о его задержании. Судья Саргис Петросян удовлетворил ходатайство.

Александр Саргсян обвиняется в совершении особо крупных хищений.