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В Армении забили до смерти 80-летнего мужчину

В Армении забили до смерти 80-летнего мужчину В Армении зверски избили 80-летнего мужчину, который скончался от побоев спустя несколько часов
В регионе
4 апреля 2021 г. 13:40
В Армении забили до смерти 80-летнего мужчину

В Армении зверски избили 80-летнего мужчину, который скончался от побоев спустя несколько часов.

Как передает Report, этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Рубен Меликян.

"Только что узнал о чудовищном случае, который произошел 2 дня назад в общине Нор Норк Еревана. По неизвестным (вероятно, бытовым) причинам 80-летнего мужчину избили средь бела дня, вследствие чего несколько часов спустя он скончался.

Имею все основания полагать, что убийце удастся выйти сухим из воды. Это мое подозрение еще больше укрепилось, когда я узнал, что уголовное дело было возбуждено по 120 статье УК РА (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), максимальное наказание – арест на 2 месяца).

Информирую предполагаемых "торговцев кровью", носящих погоны представителей правопорядка, если вам кажется, что вы можете так поступать с "бесхозными" людьми и переваривать это, то вынужден разочаровать вас: не выйдет! Я лично займусь этим делом", - написал правозащитник.

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