В Армении за сутки зафиксированы три смерти от коронавируса - ОБНОВЛЕНО

Третья за сутки смерть от COVID-19 зарегистрирована в Армении, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло семи.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом 2 апреля сообщила пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян.

"В клинической инфекционной больнице "Норк" зафиксирована смерть. У 76-летнего пациента было коронавирусное заболевание, подтвержденная двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, женщина страдала сопутствующими хроническими болезнями, в частности, сахарным диабетом, артериальной гипертонией", - написала Никогосян в Facebook.

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Вторая за сутки смерть от COVID-19 зарегистрирована в Армении, число скончавшихся от коронавируса достигло шести.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом 2 апреля сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.

Ранее сообщалось о пяти скончавшихся.

"В клинической инфекционной больнице "Норк" зафиксирована смерть. У 78-летнего пациента было коронавирусное заболевание, подтвержденная двусторонняя полисегментарная пневмония, развилось нарушение свертываемости крови, что затруднило лечение", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, скончавшаяся женщина имела сопутствующие хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, артериальную гипертонию. "Она не была гражданкой Армении", - сообщила пресс-секретарь.