​В Армении за сутки умерли пять пациентов с COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 663 и достигло 16 667, еще пять человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отметим, что для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

"В Армении подтверждены 16 667 случаев коронавируса. Вылечились 6 214 пациентов. Скончались 269 человек", - уточнили в центре. Отмечается, на лечении в данный момент находятся 10 093 пациентов, проведены 82 324 тестов.