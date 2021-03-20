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В Армении за сутки от COVID-19 умерли 12 человек

В Армении за сутки от COVID-19 умерли 12 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 183 127
В регионе
20 марта 2021 г. 11:30
В Армении за сутки от COVID-19 умерли 12 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 183 127. Как передает Report, об этом сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

ля сравнения отметим, что, по состоянию на 19 марта, таких случаев было 182 056. Число выявленных случаев заражения за сутки – 1 071.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 332 человека (плюс 12 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 855 (плюс 4 за минувшие сутки).

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Версия на английском языке Armenia reports 1,071 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda son sutkada 1 000-dən çox yoluxma qeydə alınıb

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