В Армении за сутки COVID-19 заразились 535 человек, 18 скончались

Общее число заболевших достигло 29 820 человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 535 и достигло 29 820.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, COVID-19 выявлен у свыше 1% населения страны, еще 18 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждены 29 820 случаев коронавируса (при численности населения в 2,96 миллиона человек - ред.). Вылечились 17 427 пациентов. Скончался 521 человек", - уточнили в центре.

Отмечается, что на лечении находятся 11 708 пациентов, проведен 127 171 тест.