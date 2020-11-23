В Армении продолжает расти число заражений COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в Армении выросло до 126 709

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 126 709. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 ноября, таких случаев было 126 224. Таким образом, за сутки выявлено 485 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 976 человек (плюс 24 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 503 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 95 099. На лечении находятся 29 131 человек. Общее количество проведенных тестов – 488 393.