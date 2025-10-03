Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 16:21
    В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

    В Армении правоохранительные органы раскрыли группировку иностранцев, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

    По данному делу уже арестованы 22 человека и производство по их части отделено в отдельное производство.

    В рамках деятельности группировки с 2022 по 2025 годы на банковские карты гражданки Армении А.Г, ее супруга и свекра разные лица перечислили 4,5 млрд драмов (более $11 млн). Далее денежные средства были конвертированы в различных банках и кредитных организациях в доллары.

    В дальнейшем участники преступной группы, желая скрыть перевод указанных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022–2025 годы практически ежедневно кто-то из них переходил границу (предположительно с Грузией). Там они передавали деньги наличными лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков.

    В отношении трех граждан Армении возбуждено отдельное производство по факту отмывания денег. Их счета и имущество арестованы. Дело направлено прокурору.

    Армения отмывание денег наркоторговля

    Последние новости

    16:35
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал очередную бронзу в прыжках на батуте - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:35

    Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион

    Финансы
    16:32

    III Игры СНГ: Определился победитель второго дня соревнований по фехтованию

    Индивидуальные
    16:27

    В Великобритании объявлен траур в связи с гибелью людей во время теракта

    Другие страны
    16:22

    В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

    Внутренняя политика
    16:21

    Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

    АПК
    16:21

    В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

    В регионе
    16:14

    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Внутренняя политика
    16:08

    Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территориях

    Бизнес
    Лента новостей