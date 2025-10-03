В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

В Армении правоохранительные органы раскрыли группировку иностранцев, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

По данному делу уже арестованы 22 человека и производство по их части отделено в отдельное производство.

В рамках деятельности группировки с 2022 по 2025 годы на банковские карты гражданки Армении А.Г, ее супруга и свекра разные лица перечислили 4,5 млрд драмов (более $11 млн). Далее денежные средства были конвертированы в различных банках и кредитных организациях в доллары.

В дальнейшем участники преступной группы, желая скрыть перевод указанных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022–2025 годы практически ежедневно кто-то из них переходил границу (предположительно с Грузией). Там они передавали деньги наличными лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков.

В отношении трех граждан Армении возбуждено отдельное производство по факту отмывания денег. Их счета и имущество арестованы. Дело направлено прокурору.