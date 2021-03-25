О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении за госизмену и шпионаж будут давать пожизненный срок

В Армении за госизмену и шпионаж будут давать пожизненный срок Законопроект инициировала оппозиционная фракция "Процветающая Армения"
В регионе
25 марта 2021 г. 12:10
В Армении за госизмену и шпионаж будут давать пожизненный срок

Парламент Армении в четверг в ходе заседания единогласно во втором и окончательном чтении одобрил законопроект, вводящий пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену и шпионаж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"За принятие законопроекта проголосовали 112 депутатов, против и воздержавшихся нет", - отметил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Согласно законопроекту, за государственную измену суд вправе приговорить обвиняемого к лишению свободы на срок от 15 до 20 лет или к пожизненному заключению, а за шпионаж - на срок от 12 до 20 лет или к пожизненному заключению. Законопроект инициировала оппозиционная фракция "Процветающая Армения". Теперь документ поступит на подпись президенту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda dövlətə xəyanət cinayətinin cəzası şərtləşdirildi
Версия на английском языке Armenia approves life imprisonment for high treason, espionage

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
22 марта 2021 г. 17:19
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
22 марта 2021 г. 13:08
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
19 марта 2021 г. 15:00
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
22 марта 2021 г. 11:08
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
18 марта 2021 г. 15:36
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
22 марта 2021 г. 17:09
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
23 марта 2021 г. 13:20
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
18 марта 2021 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi