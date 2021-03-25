В Армении за госизмену и шпионаж будут давать пожизненный срок

Законопроект инициировала оппозиционная фракция "Процветающая Армения"

Парламент Армении в четверг в ходе заседания единогласно во втором и окончательном чтении одобрил законопроект, вводящий пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену и шпионаж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"За принятие законопроекта проголосовали 112 депутатов, против и воздержавшихся нет", - отметил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Согласно законопроекту, за государственную измену суд вправе приговорить обвиняемого к лишению свободы на срок от 15 до 20 лет или к пожизненному заключению, а за шпионаж - на срок от 12 до 20 лет или к пожизненному заключению. Законопроект инициировала оппозиционная фракция "Процветающая Армения". Теперь документ поступит на подпись президенту.