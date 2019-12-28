В Армении за год число ДТП достигло рекордного уровня

За год число дорожно-транспортных происшествий в Армении увеличилось на тысячу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил заместитель начальника Дорожной полиции Арман Чилингарян.

С начала года зарегистрировано 4715 ДТП. В результате 335 погибших, 6678 раненых.

Таким образом, за год число ДТП выросло на рекордные тысячу, есть рост числа погибших и раненых. По положению на 25 декабря 2018 года, в Армении с начала 2018 г было зарегистрировано 3725 ДТП. В результате этих ДТП погибли 310, ранены 5394 человека. В Ереване зарегистрировано 1649 ДТП, погибли 80, ранены 2193 человека.