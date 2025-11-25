В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничеством

Полиция Армении выявила уже четвертый за год "колл-центр", под прикрытием которого у граждан воровали средства.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Отмечается, что группа лиц арендовала для преступной деятельности офисную территорию в Арабкирском районе Еревана. Для маскировки мошенники сделали офис как можно менее заметным снаружи, после чего набрали персонал и проинструктировали, как стирать данные в компьютерах при внезапном появлении полиции. Тем не менее, полицейским удалось организовать внезапную проверку таким образом, чтобы работники центра не успели стереть важные данные.

В ходе оперативного расследования удалось установить личности людей, вовлеченных в преступную деятельность. Некоторые из них оказались иностранными гражданами. Также были обнаружены данные о криптокошельках, куда мошенники отправляли добытые деньги.