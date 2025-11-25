Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничеством

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 10:51
    В Армении выявлен четвертый за год колл-центр, занимавшийся кибермошенничеством

    Полиция Армении выявила уже четвертый за год "колл-центр", под прикрытием которого у граждан воровали средства.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

    Отмечается, что группа лиц арендовала для преступной деятельности офисную территорию в Арабкирском районе Еревана. Для маскировки мошенники сделали офис как можно менее заметным снаружи, после чего набрали персонал и проинструктировали, как стирать данные в компьютерах при внезапном появлении полиции. Тем не менее, полицейским удалось организовать внезапную проверку таким образом, чтобы работники центра не успели стереть важные данные.

    В ходе оперативного расследования удалось установить личности людей, вовлеченных в преступную деятельность. Некоторые из них оказались иностранными гражданами. Также были обнаружены данные о криптокошельках, куда мошенники отправляли добытые деньги.

    кибермошенничество Армения колл-центр

    Последние новости

    10:57

    Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на Каспии

    Другие
    10:57

    Бабек Гусейнов: Для поддержания продуктивности месторождений на Каспии необходимы новые технологии

    Энергетика
    10:52

    Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей

    Бизнес
    10:51

    В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничеством

    В регионе
    10:51

    BCG: Нефтегазовой отрасли нужны 350 млрд долларов инвестиций ежегодно в ближайшие 25 лет

    Энергетика
    10:49

    МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:42

    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки

    В регионе
    10:37

    Катар готов оказать всестороннюю поддержку азербайджанским предпринимателям

    Бизнес
    10:33

    Калиакпаров: Казахстан до конца года предоставит данные о расследовании крушения самолета AZAL

    В регионе
    Лента новостей