В Армении выделят свыше $70 тыс. на оснащение тюрем камерами видеонаблюдения

В Армении расширят применение камер видеонаблюдения в тюрьмах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом было принято в ходе заседания правительства.

Отмечается, что на закупку видеокамер будет выделено 27,1 млн драмов ($70,3 тыс.).

"Увеличение камер наблюдения поможет пресекать правонарушения среди заключенных, пронос незаконных предметов, а также повысит подотчетность работы надзирателей", - говорится в пояснительной записке правительства.

Увеличение видеокамер Минюст объясняет ростом площади тюремных зданий и необходимостью в связи с этим усилением надзора за заключенными. В последние годы тюрьмы перестраиваются с учетом перегруженности.