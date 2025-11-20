Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Армении выделят свыше $70 тыс. на оснащение тюрем камерами видеонаблюдения

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 13:28
    В Армении выделят свыше $70 тыс. на оснащение тюрем камерами видеонаблюдения

    В Армении расширят применение камер видеонаблюдения в тюрьмах.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом было принято в ходе заседания правительства.

    Отмечается, что на закупку видеокамер будет выделено 27,1 млн драмов ($70,3 тыс.).

    "Увеличение камер наблюдения поможет пресекать правонарушения среди заключенных, пронос незаконных предметов, а также повысит подотчетность работы надзирателей", - говорится в пояснительной записке правительства.

    Увеличение видеокамер Минюст объясняет ростом площади тюремных зданий и необходимостью в связи с этим усилением надзора за заключенными. В последние годы тюрьмы перестраиваются с учетом перегруженности.

    Армения камеры видеонаблюдения тюрьмы

    Последние новости

    14:30

    Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    14:30

    Пашинян предложил прекратить выплаты пособий мигрировавшим гражданам Армении

    В регионе
    14:27

    Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в Украине

    Другие страны
    14:26

    TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологов

    Здоровье
    14:12

    В России совершили нападение на посла Польши

    Другие страны
    14:12

    Глава МИД: Париж призывает к справедливому и прочному миру в Украине

    Другие страны
    14:02

    Огтай Гасымов: БФБ представит новую интерактивную статистическую платформу

    Финансы
    13:59

    Франция предложила ввести санкции против транснациональной преступности

    Другие страны
    13:58

    Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

    Другие страны
    Лента новостей