В Армении выделят свыше $70 тыс. на оснащение тюрем камерами видеонаблюдения
В регионе
- 20 ноября, 2025
- 13:28
В Армении расширят применение камер видеонаблюдения в тюрьмах.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом было принято в ходе заседания правительства.
Отмечается, что на закупку видеокамер будет выделено 27,1 млн драмов ($70,3 тыс.).
"Увеличение камер наблюдения поможет пресекать правонарушения среди заключенных, пронос незаконных предметов, а также повысит подотчетность работы надзирателей", - говорится в пояснительной записке правительства.
Увеличение видеокамер Минюст объясняет ростом площади тюремных зданий и необходимостью в связи с этим усилением надзора за заключенными. В последние годы тюрьмы перестраиваются с учетом перегруженности.
