В Армении возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов коньячным заводом

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах со стороны Прошянского коньячного завода возбудил СК Армении.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах со стороны Прошянского коньячного завода возбудил СК Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на ведомство.

Двум сотрудникам предприятия предъявлены обвинения. Одного из них посадили под домашний арест.

По некоторым данным, указанную меру пресечения избрали в отношении главного бухгалтера компании.

Информация об уголовном деле появилась на фоне сообщений о том, что доля контрафактных армянских коньяков в России выросла до 85%.