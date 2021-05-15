В Армении возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата, найденного повешенным в гараже

Уголовное дело заведено в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении по факту гибели военнослужащего-срочника, найденного повешенным в гараже

Уголовное дело заведено в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении по факту гибели военнослужащего-срочника, найденного повешенным в гараже.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СК.

Так, военнослужащий срочной службы, рядовой Роман Багдасарян 13 мая 2021 года в районе 23.00 самовольно покинул расположение N-ской воинской части и вернулся домой.

Отметим, что 14 мая в районе 06.40 часов члены семьи обнаружили солдата повешенным в их гараже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1-й статьи 110-й УК (доведение до самоубийства)․ Предпринимаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Предварительное расследование продолжается.