    В Армении возбуждено дело о похищении и избиении мужа сотрудницы Комитета кадастра

    • 16 сентября, 2025
    • 11:57
    В Армении возбуждено дело о похищении и избиении мужа сотрудницы Комитета кадастра

    Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту похищения и избиения мужа сотрудницы Комитета кадастра.  

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.  

    "В связи с инцидентом возбуждено уголовное производство по статьям 195 (физическое воздействие группой лиц) и 191 (похищение человека группой лиц) УК Армении. Проводится следствие", - сообщили в СК.

    Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что по указанию главы Комитета кадастра Сурена Товмасяна и руководителя его аппарата Мгера Хачатряна мужа сотрудницы похитили и избили, так как она отказалась писать заявление об увольнении.

    В пресс-службе комитета опровергли обвинения, заявив, что Товмасян и Хачатрян не имеют отношения к инциденту.      

