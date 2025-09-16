В Армении возбуждено дело о похищении и избиении мужа сотрудницы Комитета кадастра

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту похищения и избиения мужа сотрудницы Комитета кадастра.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"В связи с инцидентом возбуждено уголовное производство по статьям 195 (физическое воздействие группой лиц) и 191 (похищение человека группой лиц) УК Армении. Проводится следствие", - сообщили в СК.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что по указанию главы Комитета кадастра Сурена Товмасяна и руководителя его аппарата Мгера Хачатряна мужа сотрудницы похитили и избили, так как она отказалась писать заявление об увольнении.

В пресс-службе комитета опровергли обвинения, заявив, что Товмасян и Хачатрян не имеют отношения к инциденту.