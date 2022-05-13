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В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов

В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел.
В регионе
13 мая 2022 г. 22:36
В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов

В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"На основании рапортов сотрудников полиции, поступающих от граждан сигналов, публикаций в СМИ и интернет-ресурсах органами предварительного следствия начаты расследования деяний по статьям "побои", "хулиганство", "применение насилия в отношении представителя власти", "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание насилия". Возбуждено и расследуется 12 уголовных дел", - говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что всего по уголовным делам проходят 14 человек, семеро из них заключены под стражу решением суда, в отношении еще нескольких следствие просит также применить арест.

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