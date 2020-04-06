В Армении выявлено 833 зараженных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 833. Таким образом, количество случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 11. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В тоже время зафиксирован еще один случай смерти - это 68 летний пациент.

Для сравнения отметим, что, по положению на 5 апреля, число инфицированных составляло 822 человека.

В Армении на данный момент лечение получают 25 пациентов с пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции. Трое из них подключены к аппарату искусственного дыхания. Состояние одного - крайне тяжелое.

Напомним, Армения, как и многие другие страны, объявила режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса.

В Армении режим ЧП продлится месяц (с 16 марта по 14 апреля).