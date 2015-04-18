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    В Армении в ущелье скатился грузовик с военными, один человек погиб

    Трое доставлены в военный госпиталь Еревана

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Армении на трассе Спитак – Ереван произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий.

    Как сообщили в Минобороны страны, грузовик "Урал" выехал за пределы дороги и скатился в ущелье. Находившиеся в кузове автомобиля военнослужащие с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу города Спитака, передает Report со ссылкой на "Новости-Армения".

    Трое доставлены в военный госпиталь Еревана. В результате полученных ранений скончался 20-летний Артем Товмасян.

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