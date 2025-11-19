В Армении в течение года прекратили деятельность свыше 30 тыс. предприятий

После вступивших в силу в 2025 году налоговых изменений, значительно увеличивших налоговую нагрузку на малый и средний бизнес в Армении, свыше 30 тыс. предприятий в стране прекратили свою деятельность.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

При этом число индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, прекративших свою деятельность, на 3429 превышает число вновь зарегистрированных или возобновивших деятельность предприятий.

В частности, в январе-октябре 2025 года в Армении прекратили свою деятельность 30 169 налогоплательщиков, из которых 22 850 – индивидуальные предприниматели и 6 950 – коммерческие организации. За аналогичный период прошлого года прекратили свою деятельность 21 720 налогоплательщиков, из которых 15 632 – индивидуальные предприниматели и 5 758 – коммерческие организации.

Таким образом, число закрытых предприятий в годовом выражении увеличилось на 39% или на 8 476. Для сравнения, за весь год пандемии коронавируса 2020 года в Армении свернули свою деятельность всего 22 154 организации и индивидуальных предпринимателя.

Отмечается, что приостановленными считаются налогоплательщики, ликвидированные, снятые с учета или временно приостановленные.