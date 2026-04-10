В Армении в результате ДТП погибло 5 человек

В Армении в результате ДТП погибло пять человек.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел сегодня около полудня на дороге Армавир-Гюмри, столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел в поле и перевернулся. В результате инцидента пять человек скончались на месте, еще трое доставлены в больницу.

СМИ сообщают, что обстоятельства происшествия выясняются.