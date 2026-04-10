В Армении в результате ДТП погибло 5 человек
В регионе
- 10 апреля, 2026
- 13:36
В Армении в результате ДТП погибло пять человек.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Инцидент произошел сегодня около полудня на дороге Армавир-Гюмри, столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел в поле и перевернулся. В результате инцидента пять человек скончались на месте, еще трое доставлены в больницу.
СМИ сообщают, что обстоятельства происшествия выясняются.
