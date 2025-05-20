В Армении ужесточают наказание за уклонение от службы в армии

В Армении ужесточили наказание за уклонение от службы в армии

Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам одобрила проект о внесении изменений в Уголовный кодекс Армении, предусматривающих ужесточение наказания за уклонение от службы в армии и от участия в учебных сборах.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

Согласно проекту, срок тюремного наказания за уклонение от службы хотят увеличить с 2-5 до 3-6 лет. Если раньше за уклонение от сборов предусматривался штраф в размере 20-кратного ежемесячного дохода, то теперь он будет варьироваться от 15-ти до 30-кратного ежемесячного дохода, а заключение до 2 лет заменят на 1-3 года.

Кроме того, будет повышена степень тяжести этих преступлений: для уклонения от службы – со средней тяжести до тяжкого, а за уклонение от сборов – с малой тяжести до среднего.