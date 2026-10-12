В Армении уволен замкомандующего Специального армейского корпуса ВС страны

В Армении снят с должности замкомандующего Специального армейского корпуса ВС Армении Арцвик Григорян.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает пресс-служба президента страны.

"Принимая за основу предложение премьер-министра (Никол Пашинян - ред.), в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции Армении, а также частью 3 статьи 40 закона "О военной службе и статусе военнослужащего", освободить Арцвика Григоряна от должности заместителя командующего Специального армейского корпуса", - говорится в указе.

Он был назначен на эту должность 22 октября 2025 года.