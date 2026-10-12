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    В Армении уволен замкомандующего Специального армейского корпуса ВС страны

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 12:19
    В Армении уволен замкомандующего Специального армейского корпуса ВС страны

    В Армении снят с должности замкомандующего Специального армейского корпуса ВС Армении Арцвик Григорян.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает пресс-служба президента страны.

    "Принимая за основу предложение премьер-министра (Никол Пашинян - ред.), в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции Армении, а также частью 3 статьи 40 закона "О военной службе и статусе военнослужащего", освободить Арцвика Григоряна от должности заместителя командующего Специального армейского корпуса", - говорится в указе.

    Он был назначен на эту должность 22 октября 2025 года.

    Вооруженные силы Армении Армения
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