В Армении уволен замкомандующего Специального армейского корпуса ВС страны
В регионе
- 12 октября, 2026
- 12:19
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В Армении снят с должности замкомандующего Специального армейского корпуса ВС Армении Арцвик Григорян.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает пресс-служба президента страны.
"Принимая за основу предложение премьер-министра (Никол Пашинян - ред.), в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции Армении, а также частью 3 статьи 40 закона "О военной службе и статусе военнослужащего", освободить Арцвика Григоряна от должности заместителя командующего Специального армейского корпуса", - говорится в указе.
Он был назначен на эту должность 22 октября 2025 года.
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