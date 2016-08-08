​В Армении уволен начальник городского управления полиции Еревана

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Начальник Ереванского городского управления полиции Армении, генерал-лейтенант Ашот Карапетян 8 августа освобожден от занимаемой должности, передает Report со ссылкой на NEWS.am.

А.Карапетяна уволили приказом начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна.

Напомним, что в результате служебного расследования в полиции Армении ряд ее служащих, в том числе Ашот Карапетян, подверглись дисциплинарному взысканию. А.Карапетяну был вынесен строгий выговор.