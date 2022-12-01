В Армении упал легкомоторный самолет, найдено два обугленных тела

На территории села Джрабер Котайкской области (Армения) упал самолет B55 (легкий двухмоторный поршневой самолет). На месте падения было обнаружено два обугленных тела.

На территории села Джрабер Котайкской области (Армения) упал самолет B55 (легкий двухмоторный поршневой самолет). На месте падения было обнаружено два обугленных тела.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Сообщение о падении самолета поступило в Центр кризисного управления в районе 14։20. На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательных отряда, три спасательные бригады и группа по выполнению работ особого назначения. Пожар был потушен в 14:41.