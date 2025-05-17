В Армении умер мужчина в результате ножевых ранений

В Армении 29-летний мужчина умер от полученных ножевых ранений после разборки в Лорийской области.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.
"Инцидент произошел 16 мая около полуночи. В медицинский центр Спитака был доставлен 29-летний житель села Цахкабер Арсен Киракосян. Спустя час после госпитализации он скончался", - сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что словесная перепалка переросла в драку, во время который 28-летний житель села Мец Парни нанес Киракосяну несколько ножевых ранений.
Его и группу мужчин задержали. Предварительное следствие продолжается.