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В Армении умер мужчина в результате ножевых ранений

В Армении умер мужчина в результате ножевых ранений В Армении 29-летний мужчина умер от полученных ножевых ранений после разборки в Лорийской области.
В регионе
17 мая 2025 г. 13:23
В Армении умер мужчина в результате ножевых ранений

В Армении 29-летний мужчина умер от полученных ножевых ранений после разборки в Лорийской области.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

"Инцидент произошел 16 мая около полуночи. В медицинский центр Спитака был доставлен 29-летний житель села Цахкабер Арсен Киракосян. Спустя час после госпитализации он скончался", - сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что словесная перепалка переросла в драку, во время который 28-летний житель села Мец Парни нанес Киракосяну несколько ножевых ранений.

Его и группу мужчин задержали. Предварительное следствие продолжается.

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