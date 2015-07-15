В Армении убит криминальный авторитет

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Криминального авторитета, 35-летнего Артура Ованнисяна по кличке "Чугун" убили на глазах его супруги и дочери.

Как отмечает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Брат супруги убитого Артура находился в машине и, по всей видимости, видел, кто стрелял в его зятя.

По некоторым сведениям, несколько дней назад между Артуром Ованнисяном и сыном депутата от парламентской фракции партии "Процветающая Армения" Абраама Манукяна Артуром Манукяном произошел конфликт.

Депутат Абраам Манукян заверил, что его сын не имеет какой-либо связи со всем этим. "Это стопроцентная клевета, нет ничего подобного".