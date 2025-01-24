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В Армении сына лидера партии объявили в международный розыск

В Армении сына лидера партии объявили в международный розыск Сын бизнесмена, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – Нвер Царукян объявлен в международный розыск после "разборки"в одном из казино курортного Цахкадзора, произошедшей еще в октябре 2024 года.
В регионе
24 января 2025 г. 17:35
В Армении сына лидера партии объявили в международный розыск

Сын бизнесмена, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – Нвер Царукян объявлен в международный розыск после "разборки"в одном из казино курортного Цахкадзора, произошедшей еще в октябре 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре, которая передала в суд материалы уголовного дела.

В октябре между Нвером Царукяном, его охранниками и сотрудниками заведения случился конфликт, прозвучали выстрелы, позже сын бизнесмена и лидера "Процветающей Армении" скрылся.

Было заведено дело по статьям "хулиганство", "ограбление, совершенное группой лиц". Нвер Царукян заочно арестован.

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