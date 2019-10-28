В Армении судья с пистолетом в руке грозился убить группу спасательной службы МЧС

Чрезвычайное происшествие произошло в Котайкской области Армении: судья с пистолетом в руке грозился "всех убить".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в отдел оперативного управления Ереванского полицейского управления поступил сигнал о том, что группа спасательной службы "911" МЧС по пути к месту происшествия с включенными мигалками на автомобиле попросила водителя автомобиля "Mazda" уступить им дорогу. Однако водитель вышел из своего автомобиля и напал на исполняющих свой долг спасателей, направив в их сторону предмет, похожий на оружие.

Выяснилось, что водитель автомобиля "Mazda", которого у торгового центра остановила группа пожарных, выехавшая на место происшествия, направил на них пистолет и пригрозил, что всех убьет.

Полицейские отдела Котайка выяснили, что отмеченный автомобиль принадлежит жительнице Еревана Н. К. и до того, как полицейские обнаружили автомобиль, несколько часов спустя к ним явился 35-летний житель Еревана Артур Авакян и заявил, что он был за рулем автомобиля, и во время инцидента при нем был пистолет "Бруни 84".

По факту произошедшего в отделении расследований полицейского отдела Котайка готовятся материалы. По информации источника, Авакян является судьей в административном суде Армении.