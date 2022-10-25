В Армении студенты и преподаватели колледжа провели акцию, перекрыв дорогу

Преподаватели и студенты Армавирского регионального государственного колледжа в Армении перекрыли трассу Гюмри-Ереван в знак протеста против действий руководства учебного заведения.
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Заведующая экономическим отделением колледжа Тагуи Овакимян сообщила, что сегодня были уволены несколько сотрудников колледжа, в числе которых замдиректора по воспитательной работе, а также завкафедрой юриспруденции.
Подчеркивается, что отметить, что акции протеста в колледже проходят с 24 августа. Преподавательский и ученический составы учебного заведения требуют увольнения директора Ангина Аршакяна. По их мнению, А.Аршакян злоупотребляла своим служебным положением и неэффективно расходовала средства колледжа.