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В Армении студенты и преподаватели колледжа провели акцию, перекрыв дорогу

В Армении студенты и преподаватели колледжа провели акцию, перекрыв дорогу Преподаватели и студенты Армавирского регионального государственного колледжа в Армении перекрыли трассу Гюмри-Ереван в знак протеста против действий руководства учебного заведения.
В регионе
25 октября 2022 г. 02:46
В Армении студенты и преподаватели колледжа провели акцию, перекрыв дорогу

Преподаватели и студенты Армавирского регионального государственного колледжа в Армении перекрыли трассу Гюмри-Ереван в знак протеста против действий руководства учебного заведения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Заведующая экономическим отделением колледжа Тагуи Овакимян сообщила, что сегодня были уволены несколько сотрудников колледжа, в числе которых замдиректора по воспитательной работе, а также завкафедрой юриспруденции.

Подчеркивается, что отметить, что акции протеста в колледже проходят с 24 августа. Преподавательский и ученический составы учебного заведения требуют увольнения директора Ангина Аршакяна. По их мнению, А.Аршакян злоупотребляла своим служебным положением и неэффективно расходовала средства колледжа.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müəllim və şagirdlər yolu bağlayaraq etiraz aksiyası keçiriblər

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