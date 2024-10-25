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В Армении создана рабочая группа по либерализации визового режима с ЕС

В Армении создана рабочая группа по либерализации визового режима с ЕС Решением вице-премьера Армении Мгера Григоряна создана рабочая группа по координации работы по либерализации визового режима с ЕС.
В регионе
25 октября 2024 г. 17:57
В Армении создана рабочая группа по либерализации визового режима с ЕС

Решением вице-премьера Армении Мгера Григоряна создана рабочая группа по координации работы по либерализации визового режима с ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Группа создана при межведомственной комиссии, ответственной за реализацию соглашений между Арменией и ЕС. Ее возглавит сам Григорян. В состав группы вошли также руководители парламентских комиссий по европейской интеграции и внешним связям, заместители министров МВД, юстиции, здравоохранения и иностранных дел, а также несколько депутатов и должностных лиц среднего звена.

В сентябре Григорян объявил о начале официального диалога по визовой либерализации с ЕС после встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

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