В Армении создана рабочая группа по либерализации визового режима с ЕС

Решением вице-премьера Армении Мгера Григоряна создана рабочая группа по координации работы по либерализации визового режима с ЕС.

Решением вице-премьера Армении Мгера Григоряна создана рабочая группа по координации работы по либерализации визового режима с ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Группа создана при межведомственной комиссии, ответственной за реализацию соглашений между Арменией и ЕС. Ее возглавит сам Григорян. В состав группы вошли также руководители парламентских комиссий по европейской интеграции и внешним связям, заместители министров МВД, юстиции, здравоохранения и иностранных дел, а также несколько депутатов и должностных лиц среднего звена.

В сентябре Григорян объявил о начале официального диалога по визовой либерализации с ЕС после встречи с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.