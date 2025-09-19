В Армении сотрудник Единой социальной службы обвинен в получении взятки

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 19 сентября, 2025
    • 13:49
    Антикоррупционный комитет Армении обвинил сотрудника аштаракского отделения Единой социальной службы в получении взятки за посреднические услуги в вопросе заключения медкомиссии по предоставлению инвалидности.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    По данным следствия, указанный сотрудник в сентябре 2024 года получил от нескольких граждан различные суммы для передачи их медицинской комиссии в обмен на нужное заключение по инвалидности. Речь идет об оценке ограничения функциональности граждан на 25% выше, чем в реальности.

    Сотруднику Единой социальной службы, а также давшим взятку гражданам предъявлено обвинение. Следствие по делу завершено, материалы направлены в суд.

    Армения соцзащита инвалидность взятка уголовное дело

