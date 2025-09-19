В Армении сотрудник Единой социальной службы обвинен в получении взятки
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 13:49
Антикоррупционный комитет Армении обвинил сотрудника аштаракского отделения Единой социальной службы в получении взятки за посреднические услуги в вопросе заключения медкомиссии по предоставлению инвалидности.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
По данным следствия, указанный сотрудник в сентябре 2024 года получил от нескольких граждан различные суммы для передачи их медицинской комиссии в обмен на нужное заключение по инвалидности. Речь идет об оценке ограничения функциональности граждан на 25% выше, чем в реальности.
Сотруднику Единой социальной службы, а также давшим взятку гражданам предъявлено обвинение. Следствие по делу завершено, материалы направлены в суд.
Последние новости
14:25
В квалификации Гран-при Азербайджана F2 произошла аварияФормула 1
14:25
В результате взрывов на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 11 человекДругие страны
14:17
Фон дер Ляйен и Каллас сегодня объявят содержание 19-го пакета санкций против РФДругие страны
14:14
Король Малайзии прибыл в КазаньВ регионе
14:11
Движение транспорта в части Ясамальского района полностью ограничатИнфраструктура
14:06
Стартовала квалификация Формулы-2 Гран-при АзербайджанаФормула 1
14:06
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neoИнфраструктура
13:49
В Армении сотрудник Единой социальной службы обвинен в получении взяткиВ регионе
13:43
Фото