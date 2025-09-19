В Армении сотрудник Единой социальной службы обвинен в получении взятки

Антикоррупционный комитет Армении обвинил сотрудника аштаракского отделения Единой социальной службы в получении взятки за посреднические услуги в вопросе заключения медкомиссии по предоставлению инвалидности.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным следствия, указанный сотрудник в сентябре 2024 года получил от нескольких граждан различные суммы для передачи их медицинской комиссии в обмен на нужное заключение по инвалидности. Речь идет об оценке ограничения функциональности граждан на 25% выше, чем в реальности.

Сотруднику Единой социальной службы, а также давшим взятку гражданам предъявлено обвинение. Следствие по делу завершено, материалы направлены в суд.