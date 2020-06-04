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В Армении состояние около 60 пациентов крайне тяжелое

В Армении состояние около 60 пациентов крайне тяжелое

На данный момент состояние 391 инфицированного тяжелое, 59 - крайне тяжелое. 15 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

"Опыт показывает, что выявленные случаи коронавируса в производственных коллективах приводят впоследствии к вспышкам заболеваний", - добавил министр.

Отметим, что включая премьер-министра Никола Пашиняна, диагноз COVID-19 в Армении был поставлен 11 121 человеку. 176 из них скончались, 3 468 - выздоровели. 

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