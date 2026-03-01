В Армении состоялось заседание Совбеза в связи с ситуацией в Иране

В Армении состоялось заседание Совета Безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в канцелярии армянского премьера.

Отмечается, что на заседании также присутствовали президент Армении Ваагн Хачатурян, спикер Национального собрания Ален Симонян и другие.

Согласно информации, глава Службы внешней разведки Кристине Григорян представила подробный доклад о событиях в Иране и на Ближнем Востоке. Секретарь Совета Безопасности Армен Григорян представил доклад о деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по поручению премьер-министра.

По итогам встречи Пашинян дал необходимые указания. Участники встречи выразили глубокое сожаление по поводу произошедших трагических событий, соболезнования жертвам и подчеркнули необходимость скорейшего установления мира.