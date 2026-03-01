Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 марта, 2026
    • 11:03
    В Армении состоялось заседание Совбеза в связи с ситуацией в Иране

    В Армении состоялось заседание Совета Безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в канцелярии армянского премьера.

    Отмечается, что на заседании также присутствовали президент Армении Ваагн Хачатурян, спикер Национального собрания Ален Симонян и другие.

    Согласно информации, глава Службы внешней разведки Кристине Григорян представила подробный доклад о событиях в Иране и на Ближнем Востоке. Секретарь Совета Безопасности Армен Григорян представил доклад о деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по поручению премьер-министра.

    По итогам встречи Пашинян дал необходимые указания. Участники встречи выразили глубокое сожаление по поводу произошедших трагических событий, соболезнования жертвам и подчеркнули необходимость скорейшего установления мира.

