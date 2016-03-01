​В Армении сменился министр энергетики и природных ресурсов

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян освобожден от занимаемой должности в соответствии с подписанным в понедельник указом президента республики Сержа Саргсяна, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно сообщению, вместо Е.Захаряна на должность министра энергетики назначен Левон Йолян, который, в свою очередь, освобожден от должности заместителя председателя Контрольной палаты Армении.

О причинах увольнения Е.Захаряна не сообщается, однако, по данным местных СМИ, глава Минэнерго ушел на пенсию, в мае ему исполнится 70 лет.