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В Армении руководитель госкомпании обвиняется в растрате более $1 млн

В Армении руководитель госкомпании обвиняется в растрате более $1 млн В Армении на руководителя и шестерых сотрудников госпредприятия "Оператор электроэнергетической системы" заведено уголовное дело по обвинению в растрате около 410 млн драмов (чуть больше 1 млн долларов).
В регионе
26 августа 2024 г. 23:13
В Армении руководитель госкомпании обвиняется в растрате более $1 млн

В Армении на руководителя и шестерых сотрудников госпредприятия "Оператор электроэнергетической системы" заведено уголовное дело по обвинению в растрате около 410 млн драмов (чуть больше 1 млн долларов).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

"Руководитель заказал частной компании услуги по обслуживанию компьютеров и серверов предприятия, хотя подобные услуги не требовались. За 10 лет действия договора этой компании было уплачено около 169 млн драмов (около 435 тыс. долларов). С 2014 года руководитель выписывал себе премиальные выплаты, не имея на это полномочий, в целом на сумму чуть больше 216 млн драмов (чуть меньше 560 тыс. долларов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении руководителя и шести его сотрудников в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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