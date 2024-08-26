В Армении руководитель госкомпании обвиняется в растрате более $1 млн

В Армении на руководителя и шестерых сотрудников госпредприятия "Оператор электроэнергетической системы" заведено уголовное дело по обвинению в растрате около 410 млн драмов (чуть больше 1 млн долларов).

В Армении на руководителя и шестерых сотрудников госпредприятия "Оператор электроэнергетической системы" заведено уголовное дело по обвинению в растрате около 410 млн драмов (чуть больше 1 млн долларов).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

"Руководитель заказал частной компании услуги по обслуживанию компьютеров и серверов предприятия, хотя подобные услуги не требовались. За 10 лет действия договора этой компании было уплачено около 169 млн драмов (около 435 тыс. долларов). С 2014 года руководитель выписывал себе премиальные выплаты, не имея на это полномочий, в целом на сумму чуть больше 216 млн драмов (чуть меньше 560 тыс. долларов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении руководителя и шести его сотрудников в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.