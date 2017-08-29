В Армении расстреляли памятник Гарегину Нжде

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сюникской области Армении расстреляли памятник Гарегину Нжде.
Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Армения", фотографии памятника Нжде со следами выстрелов опубликовал пресс-секретарь губернатора области Вазген Сагателян на своей странице в Facebook.
По его словам, комиссия представила предложения по восстановлению памятника и обеспечению сохранности прилегающей территории, после чего были начаты восстановительные работы.
Губернатор поручил соответствующим органам усилить наблюдение за памятником и прилегающими территориями.
Гарегин Нжде (настоящее имя Гарегин Тер-Арутюнян) в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, однако считается в Армении национальным героем.
News DepartmentАвтор новости
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