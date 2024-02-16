В Армении раскрыта группа, продававшая фальшивые доллары в крупном размере

В Армении раскрыта преступная группа, занимавшаяся оборотом фальшивой валюты в крупных размерах.

В Армении раскрыта преступная группа, занимавшаяся оборотом фальшивой валюты в крупных размерах.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В ходе расследования в следственном управлении СК по Вайоц Дзору, проводимого в сотрудничестве с полицией, раскрыт случай приобретения, хранения и перевозки фальшивой валюты в крупных размерах с целью сбыта.

Выяснилось, что житель Еревана приобрел у другого жителя столицы с целью сбыта и хранил 300 единиц фальшивой валюты, похожих на купюры номиналом в 100 долларов, практически не отличающиеся от настоящих. Он, по предварительным данным, реализовал их в различных областях и общинах Армении, преимущественно при покупке натуральных продуктов, в результате чего пострадало множество жителей регионов страны.

Для этого он договорился с приятелем, осуществляющим пассажироперевозки, и его женой о введении в оборот и реализации этой фальшивой валюты посредством совершения покупок, и 7 февраля на машине, за рулем которой был указанный человек, перевез фальшивые банкноты в Вайоцдзорскую область.

В тот же день на рынке города Джермука посредством продажи банкнот продавцам в оборот были введены 7 фальшивых 100-доллровых купюр. Спустя несколько дней они вновь попытались реализовать фальшивые банкноты посредством совершения покупок, однако полицейские доставили человека, занимавшегося пассажироперевозками, вместе с машиной в Ехегнадзорское отделение. В результате личного досмотра и обыска автомобиля были обнаружены и изъяты 11 фальшивых 100-долларовых купюр. Еще 46 банкнот были найдены при обыске квартиры.

Были проведены допросы, обыски, досмотры, назначены экспертизы.

На основании полученных достаточных фактов супругам, проживающим в Ереване, человеку, осуществляющему пассажироперевозки, а также лицу, продавшему фальшивые банкноты жителю Еревана предъявлено обвинение по статье УК «Изготовление, хранение, транспортировка, доставка, приобретение или реализация с цель сбыта фальшивых денежных средств, валюты, ценных бумаг, иных платежно-расчетных документов или платежных инструментов».

В суд направлены ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении 4 обвиняемых. По решению суда в отношении троих из них избран арест, а в отношении одного – домашний арест.

Следствие продолжается.