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В Армении проверяется информация об атаке российских хакеров на базу данных аппарата премьер-министра

В Армении проверяется информация об атаке российских хакеров на базу данных аппарата премьер-министра Информация об атаке российских хакеров на базу данных аппарата премьер-министра Армении проверяется.
В регионе
18 сентября 2024 г. 23:03
В Армении проверяется информация об атаке российских хакеров на базу данных аппарата премьер-министра

Информация об атаке российских хакеров на базу данных аппарата премьер-министра Армении проверяется.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью аппарата главы правительства Армении Армен Хачатрян.

"На данный момент у нас нет подтверждения этому", - заявил он.

Напомним, что ранее одна из российских хакерских групп утверждала, что посредством системы передачи FTP ей удалось проникнуть в базу данных аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya hakerlərinin Ermənistan Baş naziri Aparatının məlumat bazasına hücumu yoxlanılır

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