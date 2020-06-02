В Армении протестуют торговцы

В Армении полицейские хотят закрыть оптовый сельскохозяйственный рынок "Меймандар", однако торговцы выступают против этого и проводят акцию протеста, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"У меня товар на миллион, что мне с ним делать? На каждой машине есть товар на миллион", - сказал один из торговцев.

Они утверждают, что несколько раз в день проводят дезинфекцию.

"Если мой товар испортится, кто за это заплатит, у меня миллион кредитов, потом вы придете, заберете у нас дома", - сетует другой торговец.

Участники акции протеста скандируют: "Рынок не закроется, и все".

Отметим, что решением коменданта, оптовый сельскохозяйственный рынок должен закрыться на 24 часа.